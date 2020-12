Maffashion zdradza, dlaczego wybrała cesarskie cięcie: "BYŁY KOMPLIKACJE"

Anka 43 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

CC z wyboru? Czegoś takiego w PL nie ma! Moj lekarz prowadzący z ponad 40 letnim Doświadczeniem wiedział ze nie urodzę naturalnie i napisał jako polecenie CC i mimo to w szpitalu torturowali mnie oksytocyna do godz 18stej mimo ze wody mi odeszły mi już o 4 rano. Trudno wiec o CC zaleconą a co dopiero na życzenie. I oczywiście ze najlepiej urodzić naturalnie i tez do końca miałam nadzieje ze jednak tak się stanie bo to lepsze dla dziecka. To tak samo jak z karmieniem piersią to ze ktoś wybrał karmienie butelka nie zmienia faktu ze najlepsze jest mleko matki dla dziecka. Ale oczywiście lepsza CC niż smierć matki tak samo lepsze mleko z butelki niż zagłodzić dziecko.