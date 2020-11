Maffashion odpowiada wścibskiej fance: "JESTEM PO CESARCE! Moje "rany cięte" dalej się leczą"

gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

ona jest po prostu naturalnie szczupła cokolwiek nie zrobi, może to przez hashimoto, ale po co jakieś głupie komentarze o samoakceptacji, jeśli dojście do formy nie wymagało od niej wysiłku. ciałopozytywność powinna dotyczyć rzeczy na które nie mamy wpływu, że się wydarzyły jak np. rozstępy nabyte jako dziecko od rośnięcia, jakieś deformacje np. jako efekt wypadku, albo choćby wzrost, gdzie już po prostu nic nie zmienimy i nie ma co się bez sensu przejmować. dla niej waga i utrzymanie szczupłej sylwetki nigdy nie było problemem, stąd przypuszczam wynikają te wszystkie negatywne uwagi, ponieważ dla wielu kobiet waga jest trudna do utrzymania i ciało bardzo się zmienia po ciąży, więc możliwe, że irytuje je promowanie się na tej ciałopozytywności kogoś, kto nigdy nie miał z tym problemu. to trochę jak w szkole zawsze chude osoby, które dnia nie spędziły na diecie czy ćwiczeniach (bo nie musiały, takie geny albo jakieś niewykryte choroby, kto wie) pierwsze były do wyśmiewania grubasów i zaganiania ich do diet czy ćwiczeń, mimo że same nigdy nic nie musiały tego robić ani nie robiły, żeby być szczupłe.