Klaudia Halejcio chwali się POKOIKIEM dla córeczki: "Wyjątkowa przestrzeń"

jeden dzień z życia tej pani, sam makijaż jakieś 2 godziny, ciuchy, wciskanie kobietom obrazu, że zapieprzam w domu w ciąży w butach na obcasie, czemu to służy?, wywołaniu kompleksu u Kasi w dresie? kiedyś to robiły kolorowe gazety, i wszyscy to krytykowali, teraz jak zarabiają na tym celebrytki jest OK? Ta pani idzie umyć zęby, ale ma już umyte, jest pomalowana i ma zrobione włosy. Każde zdjęcie tych gwiazd jest wyszczuplone i wygładzone, porozbierane kobiety robią za słupy reklamowe. Mam nadzieje że to się ludziom wreszcie znudzi.