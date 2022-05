Klaudia Halejcio gorzko o relacji z Magic Marsem: "Wolałabym do tego nie wracać". Głos zabrał też sam "przyjaciel" Oliwii Bieniuk

no wiecie co 28 min. temu zgłoś do moderacji 153 4 Odpowiedz

Ciśniecie praktycznie tylko na niego, Klaudia również mu dużo zawdzięcza bo przed filmikami z nim jakoś mało było słychać o jej poczuciu humoru, zabawnych filmikach itd., czy on zyskał? No nie do końca bo jego obserwatorów jakoś nie przybyło. Jest zdolny co widać w tym co robi. To, że w filmikach często pojawiają się kobiety, co z tego? W tych czasach wymaga tego rynek i Panie same wiedzą do kogo mają się zgłosić. Nie oznacza to, że sypia z każdą a nawet jeśli to ich wybór. On jakoś po salonach, ściankach nie lata za specjalnie a, że "nasze gwiazdy" zapraszają go do współpracy to tylko brawo dla niego. Zanim ocenicie zajrzyjcie na jego profil na insta i posłuchajcie co ma do powiedzenia. Klaudia nie narzekała jak kręcił dla niej filmiki i miała z tego zysk.