Oliwia Bieniuk zajada się lodami, a potem CAŁUJE z "przyjacielem" (ZDJĘCIA)

Choć Oliwia Bieniuk dopiero od półtora roku jest pełnoletnia, to od dobrych kilku lat wykazuje aspiracje do bycia pełnoetatową celebrytką. Po "Tańcu z Gwiazdami" co prawda nieco zwolniła tempo i sporadycznie pojawia się na stołecznych ściankach, ale nie spowodowane jest to z pewnością lenistwem, a przygotowaniami do egzaminów na studia aktorskie.