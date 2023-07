Klaudia Halejcio ma NOWE ZĘBY. Wcześniej padła ofiarą lekarzy: "Mnie to się z taką traumą kojarzy i bólem"

Ooo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po pierwsze jak ma nowe zeby to nie za darmo tylko za reklamę, już Ci pseudo celebryci nie mają co reklamować zwłaszcza że naprawdę na takie wydatki ich stać! Co będą jeszcze reklamować? Gdzie jest granica? Rozumiem że pieniądz to pieniądz ale gdzie jest ich poczucie no nie wiem przyzwoitości 😉 To tak jak po studiach ktoś by poszedł sprzątać w szkole, trochę obciach ale jeść trzeba, nie obrażając tych po studiach i sprzątaczek ❤️