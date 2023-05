Klaudia Halejcio mówi, jak poznała milionera Oskara. Pomylił ją z... INNĄ AKTORKĄ!

Jakiś czas temu Klaudia Halejcio oficjalnie potwierdziła, że ona i wybranek jej serca Oskar są już zaręczeni. Oznacza to, że aktorka powoli może zaczynać przygotowania do z pewnością hucznego ślubu. Na ten moment Klaudia szaleje jednak w luksusowym hotelu w słonecznej Turcji, do którego wybrała się razem z mamą i córką na babski wypad. Narzeczony Oskar został w domu...