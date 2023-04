Klaudia Halejcio wozi się po stolicy lamborghini za DWA MILIONY ZŁOTYCH... (ZDJĘCIA)

Klaudia Halejcio ma także słabość do drogich aut. Poza mercedesem za 200 tysięcy złotych w garażu rodziców Nel, znajdują się także dwa lamborghini: fioletowe i czerwone. Podczas gdy za to pierwsze trzeba zapłacić około dwóch milionów złotych, drugie to koszt już ponad trzech milionów złotych. Choć zdaje się, że na takie cacka nie można narzekać, celebrytka ma pewne zastrzeżenia.