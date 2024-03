Klaudia Halejcio planuje operację biustu. Ma pewne obawy: "To mój własny lęk i strach"

Stosunek Klaudii Halejcio do medycyny estetycznej nie jest tajemnicą. Celebrytka nie ma nic przeciwko zabiegom upiększającym, zwłaszcza jeśli ingerencja w urodę może sprawić, że ktoś poczuje się lepiej we własnej skórze. Sama osobiście wielokrotnie wspominała, że rozważa operację biustu , który jej zdaniem z powodu ciąży, wygląda mniej estetycznie.

Dla kobiety to jest bardzo ważne, więc czemu by tego nie robić. [...] Ja bym bardzo chciała zrobić biust po ciąży. [...] Uważam, że powinni robić to na kasę chorych, naprawdę każdej kobiecie. To jest niesprawiedliwe - skomentowała w 2023 roku dla portalu Party.

Klaudia Halejcio zdradziła, czy zamierza poddać się operacji piersi

Rozważam taką operację, ale muszę przyznać, że idea jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej budzi we mnie dużą obawę. Mam naturalną tendencję do niepokoju na myśl o zmianach w moim ciele, co sprawia, że nawet decyzja o skorzystaniu z medycyny estetycznej wydaje mi się trudna. Nie jest to kwestia braku zaufania do tych procedur czy też niepodobania mi się ich efektów. To mój własny lęk i strach są tymi barierami, które na obecnym etapie mojego życia stanowią dla mnie największe wyzwanie - napisała na Instagramie.