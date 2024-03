Klaudia Halejcio zdradza, czy planuje POWIĘKSZYĆ rodzinę i ujawnia szczegóły tajemniczego ślubu. "Pierwsze przymiarki mam już za sobą"

Kasia 58 min. temu zgłoś do moderacji 1 22 Odpowiedz

Mam romans z prezydentem pewnego mniejszego miasta. On i ja mamy swoje drugie połówki, ale w obu przypadkach nie jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy w tym samym wieku, ale boję się, że nasz romans może ujrzeć światło dzienne i zaszkodzić Markowi w kampanii. Tym bardziej że jest nachalny również w pracy i obawiam się, że ktoś może nas przyłapać. Wiecie to jest nieduże miasto, z ponad 100 tys. mieszkańców, więc tu prawie każdy każdego zna. Boję się , że jeżeli wyda się i Marek poniesie porażkę, będę miała wyrzuty sumienia. Wspólnie ustaliliśmy, że po wyborach opowiemy swoim partnerom, co nas łączy i chcemy być razem.