Klaudia Halejcio świętuje urodziny ukochanego, który poprosił, "BY ODŁOŻYŁA TELEFON": "Nie mogłam nic nagrać". Żałujecie? (FOTO)

Zmieniły się czasy, ale potrzeby ludzi pozostały. Kiedyś ludzie żyli bardziej "w wioskach", spotykali się po pracy z sąsiadami, jeździli na imieniny, prywatki, wpadało się na kawę beż zapowiedzi itp. To wszystko sie toczylo jakims swoim naturalnym rytmem i ludzie byli "w kupie" wszystko sie wiedzialo. Teraz tego nie ma, każdy jest praktycznie sam zamknięty w domu, umówić się z kimś to całe przedsięwzięcie by zgrać terminy. Jednak ludzie potrzebują takiej regularnej atencji życia w społeczności i za to są przyklejeni do telefonu, wstawiają coś a przecież jak wstawiają to po to by ktoś to obejrzał, zareagował, wiedział o nich