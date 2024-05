Klaudia Halejcio pręży pośladki na plaży. Internauci krótko: "BOGINI" (FOTO)

Przed laty Klaudię Halejcio można było oglądać w takich produkcjach jak "Złotopolscy" i "Pierwsza miłość". Chociaż to role w popularnych serialach otworzyły jej drzwi do świata show-biznesu, to dziś aktora spełnia się przede wszystkim jako aktywna użytkowniczka mediów społecznościowych i nie narzeka na brak zainteresowania internautów. Jej profil na Instagramie zgromadził już blisko milion obserwatorów.