Klaudia Halejcio przebrana za krowę kusi ukochanego na walentynkowym nagraniu: "Cały czas dbam o ogień w naszym związku" (WIDEO)

Klaudia Halejcio przed laty zaistniała w polskim show biznesie jako trzecioplanowa "aktorka". Można ją było oglądać między innymi w "Złotopolskich", "Pierwszej miłości", czy w "Hotel 52". Jak na rasową celebrytkę przystało, wzięła również udział w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz skupia się przede wszystkim na influencerskiej karierze i wrzucaniu... zabawnych filmików do sieci. Od kilku lat Klaudia związana jest z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córeczki Neli. Celebrytka co jakiś czas angażuje ukochanego do swoich produkcji, a rezultatami dzieli się w mediach społecznościowych.