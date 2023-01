Klaudia Halejcio próbuje być zabawna w filtrze poszerzającym sylwetkę. Internauci ZNIESMACZENI: "Słabe to"

Aha 23 min. temu zgłoś do moderacji 119 2 Odpowiedz

Ma pieniądze więc łatwo jej zrobić z siebie idiotkę. Nie musi udowadniać, że jest piękna, mądra, ma cudne życie i wychodzi z tego takie coś. Puste żarty, chwalenie się majętnością i pokazywanie światu że nic nie musi bo to ma. To nie jest życie to jest pogoń za pokazywaniem siebie aby inni wpadali w kompleksy, to jest żenujące wołanie o poklask i robienie z siebie marionetki. Oby to z hukiem nie j...ło bo będzie strasznie bolało.