Rajskie wakacje Klaudii Halejcio w kurorcie za KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH: szampan do łóżka i boskie widoki na ocean (ZDJĘCIA)

Dzięki życzliwości Klaudii mogliśmy zajrzeć do jej pięknej sypialni, w której już chłodził się szampan w metalowym wiadrze. Trudno się w sumie dziwić, skoro wynajęcie domku w tym konkretnym kurorcie to wydatek rzędu 35 tysięcy (!) złotych. Na dokładkę uraczono nas widokami na Ocean Indyjski, zaprezentowano miejscową faunę oraz kilka uroczych momentów z udziałem najmłodszej uczestniczki wyjazdu. W wycieczce Klaudii i Oskarowi towarzyszyła jeszcze jedna dziewczynka, jednak to, kim tak właściwie jest dla szczęśliwej pary, pozostaje tajemnicą.