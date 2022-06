Klaudia Halejcio bawi się filtrami i straszy partnera MONSTRUALNYMI USTAMI! "OBRZYDLIWE" (FOTO)

Kiki 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Wiecie jak oglądam Halejcio to wierzę że wszyscy otrzymaliśmy po równo. Ona jest bogata a jednak biedna. Te Jej akcje w internecie pokazują że nie do końca jest spełniona. Także głową do góry tym którzy myślą że im ciężko. Może pieniądze szczęścia nie dają? Bo spełnienia i satysfakcji napewno nie