Klaudia Halecjio udekorowała na święta willę za 9 milionów złotych. Ma rozmach? (FOTO)

Smutna27 1 godz. temu

Zazdroszcze im wszystkim... Tego, że tak po prostu mogą cieszyć się świętami, dekoracjami, tym, że na wszystko wystarczy, że jest prezent dla każdego... Że to takie przyjemne, beztroskie, że wszystko jest na stole. Ja nie dość, że nie mam kasy, to nie mam nikogo. Dla mnie to jest pękające serce przez kilka dni.