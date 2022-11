Klaudia Halejcio ubrała już CHOINKĘ w willi za 9 milionów złotych (FOTO)

Namjdjsi 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Jakie to wszystko jest niesprawiedliwe … Życie całe .. Prowadzę działaności, 6 lat bez ani jednego dnia wolnego ,4 bez urlopu wkładam całe serce w to ci robię - nie stać mnie kur na prezenty dla dzieci i żeby iść do sklepu i kupić to co chce . Oszczędzam na wszystkim dosłownie Jestem młoda , ładna , dbam o siebie ćwiczę zdrowo jem itd i co mi po tym jak Mam faceta który nawet kwiatka nie kupi na walentynki dzień kobiet urodziny gwiazdkę Mikołaja a co dopiero żeby prezent jakiś czy pomógł z opłatami albo nie wiem Raz na jakiś czas np zakupy zrobił Ja pier gdzie popełniłam błąd - szczerze gdyby teraz Pojawił się starszy pan z kasa to bym poszła do niego a inni maja takie zajbiste życia i zero problemów życia codziennego typu zakupy rachunki opłaty