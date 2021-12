Klaudia Halejcio nie ustaje w świątecznych przygotowaniach. Do dekorowania ogrodu zorganizowała PODNOŚNIK (ZDJĘCIA)

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Wielu przedstawicieli rodzimego show biznesu zdążyło przystroić domy świątecznymi dekoracjami czy opowiedzieć w mediach o rodzinnych planach na ten okres. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan poszli nawet o krok dalej i już kilka dni temu zasiedli do wigilijnej wieczerzy.

W gronie celebrytów, którym bez wątpienia udzieliła się świąteczna atmosfera znajduje się również Klaudia Halejcio. Mama małej Nel już od kilku dni starannie przygotowuje willę za 9 milionów do świąt, przystrajając jej wnętrza kolejnymi dekoracjami. Celebrytka zdążyła już ubrać choinkę, rozstawiła także ozdoby na marmurowych schodach. Ostatnio Klaudia zaprosiła natomiast do domu przyjaciółki, które pomogły jej w udekorowaniu stołu. I tak dzięki pracy zespołowej trzech pań w jadalni stanęły miniaturowe choinki, świece, figurki reniferów oraz dziadek do orzechów.

Halejcio starannie relacjonowała postępy w pracach na InstaStories. Opublikowała także na swoim profilu wpis, w którym zdradziła, że uwielbia czas świątecznych przygotowań - choć sprawy organizacyjne czasem nieco ją przerastają.

Nadszedł w końcu ten wyjątkowy w roku czas, kiedy wszystko wokół nabiera kolorów świątecznych lampek. To też magiczny czas spotkań z bliskimi. Za to właśnie kocham grudzień, że mamy potrzebę wspólnego spędzenia czasu. Co roku widzimy się z przyjaciółkami na wspólnym odkorkowaniu. Przez ostatnie przygody z przymusową kwarantanną ominęły mnie spotkania u dziewczyn, ale cieszę się, że chociaż udało się podtrzymać tradycję i miałyśmy możliwość podziałać u mnie w domu - napisała celebrytka.

Zobacz także: Rekordowo droga Wigilia. Seniorzy o świątecznych zakupach i konieczności zaciskania pasa

(...) Co roku powtarzam sobie, że w następnym roku będę lepiej zorganizowana, a okazuje się, że przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia wydają się być bardziej gorączkowe, niż roku poprzedniego (...) Dziś cieszę się miłym wieczorem. Zrobiłyśmy dekorację stołu, przygotowaliśmy coś dobrego dla siebie, zadbaliśmy o siebie (...), jak przystało na babskie spotkanie - paznokcie zrobione (...) - dodała Klaudia.

Celebrytka pokazała również w instagramowej relacji proces dekorowania ogrodu. Klaudia i jej ukochany postanowili przystroić otaczające dom drzewa światełkami. W celu zamocowania lampek na najwyższych okazach skorzystali zaś ze specjalnego podnośnika.

Wielu fanów Halejcio pod jej ostatnim wpisem było pod wrażeniem dekoracji w jej willi. Niektórzy uznali jednak, że celebrytka nieco przesadziła z ozdobami.

Przepych w tym domo-pałacu to jednak przesada. Jeżeli ktoś uzna mój wpis za hejt, to proszę; Plastik fantastik, może to niektórym się podoba, ale zdrówka nigdy dość; O kurde, ale lans i reklama - możemy przeczytać w komentarzach.

Zobaczcie, jak prezentują się świąteczne dekoracje Klaudii Halejcio. Gustowne?

Kuba Wojewódzki ma obsesję na punkcie Pudelka? Dowiecie się w najnowszym Pudelek Podcast!

Zobacz także: Lewandowska jest zmęczona, Wojewódzki ma obsesję, a Pudelek wysyła Oliwkę Brazil na Eurowizję