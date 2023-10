Klaudia Halejcio SKRYTYKOWANA za obchodzenie Halloween. Zareagowała: "Mimo mojej GŁĘBOKIEJ WIARY..."

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę że te osoby bawiące się w Halloween nie podchodzą do tego w sposób duchowy, więc jak to ma im zaszkodzić .. nie wiem, ale chyba bez przesady, to tylko przebieranki, imprezy, okazja do spotkania się ze znajomymi i dobra zabawa