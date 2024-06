Klaudia Halejcio snuje się po mieście w PIŻAMIE (?) i klapkach za 3 tysiące złotych (ZDJĘCIA)

Tym, co łączy Klaudię Halejcio i jej ukochanego, biznesmena i samozwańczego "weterana marketingu internetowego" Oskara Wojciechowskiego, to słabość do luksusu oraz epatowania majątkiem. Małżonkowie na co dzień nie odmawiają sobie markowych ciuszków, zwiedzają świat wzdłuż i wszerz, a także wożą się najdroższymi autami. Rodzice małej Nel nie byliby sobą, gdyby nie uczcili 3. urodzin pociechy, które przypadały na początku czerwca, z pompą godną niemalże rodziny królewskiej.