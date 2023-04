Klaudia Halejcio ujawniła, JAKIE świadczenie wyliczył jej ZUS. Ją też kiedyś dopadnie "emerytura Maryli Rodowicz"?

Gość 33 min. temu zgłoś do moderacji 89 3 Odpowiedz

O co chodzi z tymi emeryturami? Nie płaciła składek albo płaciła minimalne, to będzie miała niską emeryturę. To chyba oczywiste. Jeśli nie płaci się składek, to trzeba inwestować w coś innego, co da dochód na starość. I to jest chyba pewniejsza opcja, niż liczyć na jałmużnę od państwa, która to jałmużna zależy od przyrostu naturalnego. Przypuszczam, że ci, co mają dzisiaj 40 lat i płacili zwykłe składki na ZUS też nie doczekają się emerytury.