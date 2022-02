Klaudia Halejcio w stroju kąpielowym od taniej marki wysyłkowej zachwyca się dynamicznym rozwojem Dubaju: "NIEWIARYGODNE" (FOTO)

⛵⛵⛵💙05R 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Patrzę na zdjęcie jej i Nel a w oczach mam i w sercu, w duszy, w myślach obraz twarz Pani Kingi Rutkowskiej i umierające, chore, cierpiące dziecko. MAJA RUTKOWSKA i Nel urodziły się w tym samym roku, 2021. Pamiętam zdjęcia z Internetu, rano, dziewczynka w Australii je śniadanie z rodzicami w kuchni a drugie zdjęcie to dziewczynka zapłakana, przerażona z rodzicami w kuchni w Syrii.‼️ 😢😢😢😢😢😢😢😢😢 Smutne to. Nkomu nie bronię jeździć i nie oceniam i nie krytykuję, ale mnie od kilku dni choć wcześniej czytałam na SIEPOMAGA o MAI. Jak czytałam mamie, głos się łamał i ryczałam, dzień wcześniej też. Przejęłam się losem tego dziecka. Moja kuzynka w wieku 17 lat urodziny synka, wcześniaka, było ciężko, potem on kilka dni po mojej operacji neurochirugicznej miał straszny wypadek, 3 miesiączce w śpiączce a 3 miesiące temu nagle, zawał w pracy w Holandii, córka z żoną w Polsce, dziewczynka miała obchodzić za kilka dni urodziły, nie doczekała się życzeń od taty. Strata dziecka boli najbardziej. Moja siostra straciła synka, miał też wadę serca jak Maja, jak Maja, córka kuzyna, która miała operację w tym szpitalu co jest MAJA RUTKOWSKA, nasza miała 3 latka, żyje i widziała jak dziewczynka obok zmarła. Ja leżałam kilka lat temu na oiomie, zaburzenia rytmu serca, kolega mnie w pracy mobbingowal, obok widziałam jak pacjent zmarł na zawał, na neurochirugii kika razy po operacjach w różnych szpitalach widziałam śmierć, smutek, cierpienie, rozpacz, niemoc. Gdy kilka lat temu jechałam busem w moim mieście wojewódzkim, za mną siedziała kobieta w ciąży, był wypadek, my poszkodowane i starszy Pan.... **************** Możecie mnie minusowac, za to, że to napisałam, może czepiać się znowu ktoś będzie,ja teraz z rodzicami jesteśmy chorzy a za 3 tyg.moje 43 urodziny, kiedyś myślałam, że 40 tki nie dożyję.😔 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Życzę innym szczęścia, zdrowia i radości.☀️