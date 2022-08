Klaudia Halejcio, właścicielka willi za 9 milionów, złożyła wniosek o... WAKACJE KREDYTOWE: "A czemu nie?"

Może nie o sto procent, ale rata sporo wzrosła... Myślę, że jest to trudny czas dla wielu osób, nie każdy ma taką sytuację, że może dźwignąć ten temat... Mam nadzieję, że jakieś rozwiązania na to się pojawi - żaliła się w maju w rozmowie z Pomponikiem.

Zapytana o to, czy ona ma jakiś pomysł na to, co mogłoby poprawić obecną sytuację kredytobiorców, wyznała: Myślę, że moja wypowiedź nie spowoduje, że coś zmienię. Ci, co są na odpowiednim miejscu, to powinni znać rozwiązanie i potrzeby osób, które tego potrzebują.