Klaudia Halejcio wspomina spływający makijaż i odklejone rzęsy w 2. rocznicę porodu: "Niezła SIARA była w szpitalu" (ZDJĘCIA)

A ja jakbym mogła cofnąć czas to żadnych dzieci bym nie miała , mimo ze się starałam zawsze i robiłam wszystko aby mailu dobrze to teraz córka 18l ubliża mi, wyzywa , krzyczy, pali ekoesa, nie zda z matematyki, nic ja nie interesuje jest totalnym nierobem i leniem i szczerze nie lubię jej nawet jako człowieka Ja jestem młoda , ciekawa świata a ona to jest jakaś porażka Także nie wiem za jakie grzechy ale gdybym wiedziała to nigdy żadnych dzieci i święty spokój a tak to muszę się męczyć Ehhp