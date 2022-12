Klaudia Nieścior kiedyś była BLONDYNKĄ? Tak wyglądała przed udziałem w "Top Model" (FOTO)

Tegoroczna edycja programu "Top Model" obfitowała w prawdziwe emocje. Po raz pierwszy w historii do domu zaproszono modelkę plus size, a Joanna Krupa przywróciła do programu swoją ulubioną uczestniczkę. Klaudia Nieścior nie wierzyła w swoje szanse, a los ofiarował jej zwycięstwo w 11. edycji.