"Top Model". Znamy ZWYCIĘŻCZYNIĘ 11. edycji programu!

Kolejna edycja "Top Model" właśnie dobiegła końca. Po tygodniach zmagań uczestników finałowa trójka poddała się ostatnim ocenom jury, którego zadaniem było wyłonienie następnej, już 11. zwyciężczyni hitowego show. Droga Klaudii, Natalii i Michaliny do finału była jednak dość wyboista, o czym z pewnością wie ostatnia z wymienionych. To ją po raz pierwszy w historii programu przywróciła Joanna Krupa .

"Top Model". 11. edycja właśnie dobiegła końca. Emocji nie brakowało

Mijająca edycja "Top Model" jak zawsze obfitowała w emocje. Jeszcze nie tak dawno widzowie bulwersowali się kolejną nagą sesją w programie i postawą Weroniki , która niedługo potem opuściła program. Byliśmy też świadkami kiełkującego uczucia Michaliny i Macieja , którzy już zdążyli ogłosić światu, że z ich romansu nic nie wyszło. Nie wszyscy widzowie byli zresztą zachwyceni ciągnięciem tego wątku w programie - bądź co bądź - o modzie.

Kolejne tygodnie były równie burzliwe, gdyż odpadło wielu faworytów widzów, a finał ponownie zorganizowano wyłącznie w damskim gronie. Maciej i Borys , którzy do końca walczyli o zwycięstwo w półfinale, niestety pożegnali się z marzeniem o wygranej wraz z Adrianą . Ogromne emocje wzbudziło też wspomniane już przywrócenie do programu Michaliny , którą Joanna Krupa obwołała swoją "fejwryt".

"Top Model" - wyniki. Wiemy, kto wygrał 11. edycję programu

W środę wieczorem, po wielu tygodniach rywalizacji, Klaudia Nieściór, Natalia Woś oraz Michalina Wojciechowska stanęły do walki o główną wygraną. Na początku goście wielkiego finału "Top Model" zobaczyli krótki pokaz mody, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy 11. edycji programu. Następnie na scenę wkroczyły zaś finalistki.

Widzowie programu mieli okazję przypomnieć sobie drogę, jaką aspirujące modelki pokonały, by dojść do wielkiego finału. A ta często bywała wyboista. Klaudia otwarcie przyznała, iż nie spodziewała się, że w programie zajdzie tak daleko. Michalina z rozrzewnieniem wspominała przywrócenie do programu przez Joannę Krupę, które było dla niej "przełomowe"