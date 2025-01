Kłopoty w czwartym małżeństwie Borkowskiego? Żona aktora wyznaje: "Nie jestem kozą, która wyszła za pasterza stada". Jacek KOMENTUJE

Fajna kobitka i co ona robi z takim dziadkiem? A swoją droga to mój mąż jest podobny, w koncu go rozpracowałam, dzięki terapi na która chodzę od pół roku. Prawie mnie wykończył psychicznie. A motto było takie- albo robisz jak ja chce albo jestes ta nie dobra i musisz ponieść kare. Także tak, toksyczna osoba i się już nie zmieni, zawsze siebie stawia na 1 miejscu. A najlepsze jest to że zauważyłam że jeśli się sytuacja nie kreci wokół niego, tzn nie zwraca się na niego uwagi - postara się to szybko zmienic nawet udajac że np skręcił sobie nogę, albo jest chory, etc i wtedy wszyscy wszystko rzucają i biegną się nim zająć. Rozwód nie ma innego wyjścia bo nie wyobrażam sobie życia z kimś takim na starość, to może być koszmar.