Jacek Borkowski wziął ŚLUB KOŚCIELNY! W przeszłości, by uzyskać unieważnienie małżeństwa, zeznał przed sądem biskupim, że jest GEJEM

Jacek Borkowski posiada niezwykle pokaźny bagaż ślubnych doświadczeń. Będąc jeszcze uczniem liceum miał oświadczyć się swej nastoletniej miłości. Zamiast obrączki na dzień przed planowaną uroczystością podarował swej ukochanej... bilet na pociąg do rodzinnej miejscowości, co symbolicznie zakończyło ich bliską relację. Mężczyzna długo nie rozgrzebywał tego niechlubnego epizodu w życiu. Już niespełna rok później związał się z poznaną na początku studiów aktorskich Elżbietą Jasińską . Ich kilkuletni związek rozpadł się niedługo po zawarciu związku małżeńskiego. Kobiecie mocno zależało na unieważnieniu ślubu kościelnego.

Pamiętam, że żona zadzwoniła do mnie i zapytała, co może napisać w uzasadnieniu. Stwierdziłem, że może napisać, co chce, a najlepiej niech napisze, że jestem gejem, to od razu dadzą nam ten rozwód. Dobrze to załatwiła, skutecznie - wspominał aktor na łamach dziennika "Fakt".