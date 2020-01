Kobe Bryant nie żyje. Do sieci trafiło nagranie ostatniej rozmowy sprzed katastrofy

LADNY BIGOS 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 11 Odpowiedz

oczami Boga kazdy sportowiec ktorego mecze sa obstawiane u bukmacherow jest wspolmorderca, on byl jednym z automatow w tym kasynie smierci w ktorym z powodu hazardu w samej tylko UE rocznie odbiera sobie zycie ponad 400 000 hazardzistow, i tak to nalezy widziec, Pani aptekarka tez na tym samym wozku jedzie i tu na ziemi nikt do niej pretensji nie ma bo niby to jej praca.