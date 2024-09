Kobieta, która oskarżyła Diddy'ego o gwałt, zabrała głos i wspomniała o traumie: "Mam trudności z wychodzeniem z domu"

Początek ubiegłego tygodnia przyniósł informację o zatrzymaniu rapera Seana "Diddy’ego" Combsa . W akcie oskarżenia, który liczy 14 stron, postawiono mu zarzuty dotyczące wymuszania haraczy, handlu ludźmi w kontekście seksualnym oraz udziału w organizacji transportów młodych kobiet zmuszanych do prostytucji. Za te przestępstwa może grozić nawet dożywocie.

W trakcie przeszukania posiadłości Diddy'ego, oprócz narkotyków i trzech karabinów AR-15 ze zniszczonymi numerami seryjnymi, agenci zabezpieczyli też "ponad 1000 butelek oliwki dla dzieci i lubrykantu" . Diddy nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Zobacz także: Zabił 18-latkę w Kamieniu Pomorskim. "Był to miły, grzeczny chłopiec"

Jedną z ofiar Diddy'ego miała być Thalia Graves. Kobieta, która pozwała go za brutalny gwałt, do którego miało dojść w 2001 roku, na konferencji prasowej ze szczegółami opowiedziała o traumie, z którą zmaga się do dziś. Przyznała, że często obwiniała siebie i czuła się odpowiedzialna za wydarzenia tamtej nocy, kiedy rzekomo została zaatakowana seksualnie przez Combsa i jego ówczesnego szefa ochrony, Josepha Shermana, w studiu Bad Boy Records w Nowym Jorku. Oskarżenia zawarła w niedawno złożonym pozwie.