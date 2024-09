Szokujące odkrycie w domu Diddy'ego. Policja znalazła ponad TYSIĄC butelek oliwki dla dzieci i lubrykantów. To nie wszystko...

Zaskakujące znaleziska w willi Diddy'ego

Z ustaleń śledczych wynika, że Amerykanin przez blisko 15 lat organizował w swoich posiadłościach huczne imprezy z udziałem pracownic seksualnych, tzw. Freak Offs. Mężczyzna miał je zmuszać do współżycia z innymi mężczyznami, czyniąc to na wiele obrzydliwych sposobów. Z obszernego raportu wynika, że niektóre z nich miał wabić obietnicami rozwoju kariery czy zainkasowania niemałych kwot pieniędzy. Stwierdzono także, że Diddy faszerował je narkotykami, a nawet groził im bronią. Akty seksualne były rejestrowane bez ich zgody, co miało na celu zmuszenie ofiar rapera do milczenia.