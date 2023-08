Kobieta wróciła z pielgrzymki W CIĄŻY. Nazwiska ojca nie chce ujawnić...

Sezon pielgrzymkowy trwa w najlepsze. Pielgrzymki kojarzą się przede wszystkim z czasem spędzonym w towarzystwie osób, które wyznają tę samą wiarę. Wspólna droga ma zbliżyć ich do Boga i do siebie samych. Pielgrzymi modlą się o zdrowie, dziękują za otrzymane łaski i proszą o przebaczenie. Zdarzają się także nietypowe, czasem zabawne, a nawet dość niewiarygodne sytuacje, które uczestnicy wspominają jeszcze wiele lat po nich.

Kilka lat temu jedna z moich znajomych z pielgrzymki zaszła na niej w ciążę . Oczywiście nie przyznała się do tego od razu, ale kilka tygodni po powrocie okazało się, że jest w "stanie błogosławionym". Ojciec natomiast, nieznany . Do tej pory nie ujawniła jego nazwiska - opowiada Anna, która uczestniczy w pielgrzymkach od wielu lat.

Słyszałam o sytuacjach związanych z uprawianiem seksu z nowo poznanymi osobami na pielgrzymce. Znajomi widzieli też kilka razy porozrzucane, zużyte prezerwatywy. I tak jak uważam, że wszystko jest dla ludzi, tak to jest grubą przesadą. Pielgrzymki nie są od tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś chce się zabawić, niech wybierze zamiast tego wycieczkę dla singli czy pojedzie na all inclusive. To brak szacunku i dla wiary, i dla osób, które chcą spędzić ten czas w spokoju i w modlitwie - przyznała dla serwisu.