Kobieta wyrzucona z finału Wimbledonu jest POLSKĄ PRAWNICZKĄ! "Wyglądała, jakby wypiła 700 drinków" (ZDJĘCIA)

Kiki 18 min. temu

Gościu ma chyba ADHD, bo kompletnie nie umie się skupić na grze, reaguje nieadekwatnie i rozpraszają go normalne zdarzenia, które są elementem zawodów. Do tego nie wziął się za trening mentalny, tylko wszystkich zamęcza swoim zaburzeniem, nad którym nie panuje. Jeszcze mu się pogarsza, bo zamiast się wyciszać, to bez przerwy szuka nowych bodźców. A on ma predyspozycje fizyczne, naprawdę przy maksymalnym profesjonalizmie byłby w czołówce we wszystkich turniejach, ale niestety, głowa i otoczenie mu to uniemożliwiają.