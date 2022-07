Książę George skradł show na Wimbledonie! Novak Djoković wręczył mu swój puchar. "TYLKO NIE UPUŚĆ" (WIDEO)

olo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i fajnie :) Spotkał supergwiazdę - pewnie w swoim życiu spotka ich jeszcze setki. Widać, że ten dzieciak już wie, że kiedyś zajmie miejsce swojej prababci - jest przyzwyczajany do obecności mediów i rytualnych czynności. Fotograf uchwycił jego 3-4 miny i już tendencyjny materiał o tym, że był znudzony czy nadpobudliwy. A do tych, którzy ubolewają nad jego garniturkiem - ja wiem, że polskie społeczeństwo w większości nie zna pojęcia "dress code'u" , ale na Wimbledonie to jest obowiązek. Wy możecie swoje dzieci ubierać w lecie w odwieczne chińskie koszulki, kiedy idziecie z nimi do kościoła/restauracji/muzeum - jednak nie jest to dla nich dobry przykład. Mój dziadek jako młody chłopak przed wojną na letnią wiejską zabawę szedł w białej koszuli i eleganckich spodniach. Ubiór po prostu świadczy o człowieku.