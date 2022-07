8-letni książę George zabawia publikę wymyślnymi minami na finale Wimbledonu u boku księżnej Kate i Williama (ZDJĘCIA)

Czujni fotoreporterzy bacznie obserwowali poczynania 8-latka, który próbując najpewniej zabić czas, non stop wiercił się na krześle i prezentował coraz to bardziej wymyślne miny. Książę zaliczył szczerzenie zębów, podgryzanie warg, wymachiwanie dłońmi na modłę karateki, a nawet zatrzymaną przedwcześnie wędrówkę palca do nosa. W międzyczasie William i Kate starali się zająć latorośl rozmową, jednak i to najwyraźniej nie pomagało.