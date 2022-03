Kobiety OBURZONE "poradami" Kim Kardashian na temat sukcesu w biznesie: "RUSZCIE TYŁKI I PRACUJCIE"

Bleh 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Gdy ona wstaje, ktos juz dawno zaopiekowal sie jej dziecmi. Robi trening z trenerem, pozniej prysznic makijaz. Asystentka wybiera jej ciuchy , jedzie Bentlejem do pracy, do sterylnego biura, gdzie zatwierdza gotowe projekty i wszyscy sie do niej usmiechaja. Siada za biurkiem i przeglada instagrama. Byla w pracy? No byla. Nie da jej sie tego zarzucic. Ale co Ci ludzie wiedza o ciezkiej pracy. Jak smie mowic “nobody wants to work these days” kiedy wszyscy zrobili to za nia. Skad wzielo sie biuro? Skad wziela sie firma? Dla niej zycie jest jak sen ktory sie nie konczy. Wszystko latwo przyszlo. Powinna to docenic, a nie udawac ze jest jedna z nas.