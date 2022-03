Widać, że Kim Kardashian LEDWO CHODZIŁA w kombinezonie z taśmy. Opłaciło się go "zakładać"? (WIDEO)

Kim Kardashian ma teraz spore powody do świętowania. Tydzień temu do historii przeszło jej małżeństwo z Kanye Westem , który od dłuższego czasu na różne sposoby próbuje uprzykrzyć jej życie. Teraz najsłynniejsza celebrytka świata w końcu może poczuć słodki smak wolności i całą energię poświęcić na pielęgnowanie kiełkującego uczucia, które łączy ją z wrogiem swojego eks, Petem Davidsonem .

Gwiazda zjawiła się na evencie w kombinezonie szczelnie owiniętym żółtą taśmą klejącą ozdobioną napisem "Balenciaga". Celebrytka uzupełniła look mini torebką, również owiniętą taśmą, oraz okularami przeciwsłonecznymi. Żeby było zabawniej, skora do poświęceń w imię mody fashionistka miała nie lada problemy z poruszaniem się w efektownym stroju. Widać to gołym okiem na filmiku, który z miejsca stał się sensacją TikToka. Co gorsza, z każdym krokiem kombinezon Kardashianki wydawał osobliwe odgłosy, które stały się pretekstem do stworzenia morza memów.