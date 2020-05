Kochanka Caitlyn Jenner wypiera się bycia kochanką Caitlyn Jenner. "NIE UPRAWIAŁYŚMY SEKSU"

Byłam jej menadżerką, odkąd skończyłam uniwersytet i wkrótce potem wprowadziłam się do jej domu, bo żyłam wcześniej w mieszkanku w Beverly Hills. Myślałam o tym, co zrobię dalej. Planowałam przeprowadzić się do Nowego Jorku i zacząć pracę w finansach. Wtedy Caitlyn zaproponowała, żebym była jej menadżerką. To jest jakby przedłużenie naszej relacji - zdradziła aspirująca celebrytka.