Kolejna AFERA w "Top Model". Internauci krytykują zachowanie Amelii: "Typiaro, zejdź na ziemię"

Jeszcze uratowali Weronikę do kompletu. Żeby im ryczała.. Producenci aż zacierają ręce żeby się zrobiła się drama i żeby się pochlały razem o bele co i oglądalność będzie. 😂 Ten chłopak co odpadł był za spokoju na tle tych szalonych nastolatków. Ta sama twarz, zdjęcie tylko dzięki innym, a on nic od siebie - zawsze im pretekst znajda żeby ich uwalić. Śmiać mi sie chce z tych jurorów. Wywalili go bo z za mało był gadatliwy i nie robił dram. A Marta i Amelka dobra strategie obrały. Wiedza ze tylko wtedy ich będą trzymać jak będą na siebie najeżdżać. Trochę moda na sukces wychodzi z każdym odcinkiem. Widać ze Wolinski ma smaka na tego Filipa bo go faworyzuje.” Oczka lubią” czy jakoś tak. Nordycka uroda blondynek o niebieskich oczkach umięśniony nic dziwnego ze sie ślini.