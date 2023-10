Uczestniczkę "Top Model" poddano metamorfozie i ścięto NA PAZIA. Internauci grzmią: "Co wy jej zrobiliście?! MASAKRA" (FOTO)

To już tradycja, że w każdej edycji programu " Top Model" przychodzi moment, kiedy aspirujący modele i modelki muszą przejść mniej lub bardziej radykalne metamorfozy. Najwięcej emocji wśród uczestniczek budzi zawsze obcinanie włosów. Tym razem za przeprowadzenie transformacji w fotelu fryzjerskim odpowiadał Marek Sierzputowski.

W historii programu było wiele fryzur, które przyprawiały ich posiadaczki o łzy rozpaczy. Padały stwierdzenia: "Czuję się jak w peruce" czy "Wolałabym być łysa!". W ostatnim odcinku również nie obyło się bez histerii niektórych z uczestniczek, które nie potrafiły pogodzić się z wizją fryzjera. Do tej grupy dołączyła również Sofia, obdarzona dość niskim wzrostem frontmanka zespołu hair metalowego, która została nastraszona przez Dawida Wolińskiego , że zostanie ogolona na łyso. Ostatecznie tak się nie stało, ale przez moment było gorąco i mocno udzieliły jej się emocje.

Naprawdę muszę być łysa? Nie mogę mieć ładnych włosów? - zapytała i załamała ręce. Te włosy to dla mnie bardzo dużo. To jest po prostu taka część mnie. Nie chcę wyglądać jak chłopak.

Fryzjer z "Top Model" w ogniu krytyki za obcięcie jednej z uczestniczek na krótko

Decyzją Sierzputowskiego, gęste, falowane włosy Sofii zostały ostatecznie święte na "na pazia", ku wielkiej uciesze pretendentki do tytułu "Top Model". 17-latka stwierdziła, że nowe uczesanie świetnie pasuje do jej przebojowej osobowości, a jej autorowi udało się nie tylko odświeżyć "look", ale też dodać jej nieco pazura. Niestety, zdania dziewczyny nie podzielają internauci, o czym dali znać w komentarzach pod postem na oficjalnym profilu programu. Większość komentujących uznała, że zamiast dodać Sofii uroku, fryzjer zrobił jej nowym cięciem krzywdę.