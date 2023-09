"Top Model" w ogniu KRYTYKI po kaskaderskim zadaniu. Widzowie grzmią: "Nie ma z modelingiem nic wspólnego". Tyszka ODPOWIADA

from Poland 21 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Nie będę podpisywać się nazwiskiem bo nie chcę wywoływać sensacji, ale... Jestem modelką, pracuję dla największych marek, byłam na wielu okładkach, w zasadzie niedługo „emerytura”. ;) Jeśli pojawia się ktoś z takiego programu to patrzymy na nich jak na kosmitów! Ci ludzie nie mają NIC z modelingiem wspólnego, nie są przygotowani, nie znają elementarnych rzeczy! Ten program też! Praktycznie nic, co dzieje się na ekranie, nie ma miejsca na wybiegu! Ci ludzie to w większości zbieranina nie mająca szans w branży! Przestańcie postrzegać te programy jako „modowe”! To czysta, wyreżyserowana, średniej jakości rozrywka telewizyjna i nic więcej! Droga do zostania modelką nie prowadzi tędy! XD