Laura Samojłowicz przyszła NA CASTING do "Top Model"! Jurorzy nie kryli zdziwienia

Laura Samojłowicz zgłosiła się do "Top Model"

Nie jest tajemnicą, że do "Top Model" na ogół zgłaszają się aspirujące gwiazdy modelingu, które dla przeciętnego widza są raczej kompletnie anonimowe. Jak się jednak okazuje, nie oznacza to, iż na castingach nie pojawiają się znane twarze. W 12. edycji programu swoich sił postanowiła na przykład spróbować... Laura Samojłowicz.

Piróg zapytał Samojłowicz, dlaczego właściwie zdecydowała się zgłosić do programu. W odpowiedzi ta zasugerowała, że w wakacje nie ma okazji zbyt często występować w teatrze. Jak przyznała, pomyślała więc, "że może by coś zrobiła, żeby zadziało się więcej".

Laura Samojłowicz na castingu do "Top Model". Jurorzy nie kryli zaskoczenia

Wytłumacz mi tak po prostu, w prostych, żołnierskich słowach: po co ci program "Top Model" i my? - dopytywała Katarzyna Sokołowska.

Marcin Tyszka zapytał również Samojłowicz, czy nie będzie jej trudno "wrócić teraz nagle do początku z dzieciakami, które mają teraz 18 lat". Ta jednak zapewniła, że nie będzie to dla niej problem.

Warto dodać, że "Top Model" nie był pierwszym programem rozrywkowym, do którego zgłosiła się Laura Samojłowicz. Kilka lat temu celebrytka próbowała również swoich sił w "The Voice of Poland", wykonując wówczas na scenie przebój "Stairway do heaven". Niestety celebrytka nie awansowała do kolejnego etapu, gdyż żaden z jurorów nie odwrócił krzesła podczas jej występu.