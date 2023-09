"Top Model". Jurorzy po raz pierwszy wręczyli złoty bilet MĘŻCZYŹNIE! Fani zawiedzeni: "Poleciał do BYLE KOGO"

Złoty bilet otrzymał mężczyzna. Widzowie są sceptyczni: "Nie mieli komu dać"

W drugim odcinku nowego sezonu "Top Model" jurorzy wręczyli też jednemu z uczestników złoty bilet. Mowa o Tadeuszu Mikołajczaku z Warszawy, który na co dzień trudni się trenowaniem personalnym i produkowaniem muzyki. Wąsaty 25-latek zachwycił Joannę Krupę oraz pozostałych członków jury, tym samym dołączając do poprzednich laureatek tego wyróżnienia, Klaudii El Dursi, Weroniki Kaniewskiej, Weroniki Zoń i Aleksandry Helis (Tadeusz jest pierwszym mężczyzną w historii programu, któremu udała się ta "sztuka").

Mikołajczak ewidentnie nie krył zaskoczenia, gdy usłyszał, że to właśnie do niego trafia złoty bilet, a cały wybieg pokryło konfetti. Tego samego nie można powiedzieć o widzach show, którzy w większości uznali decyzję jurorów za - delikatnie mówiąc - niesłuszną. Na oficjalnym profilu "Top Model" pojawiły się głosy, że wybór biletu zdaje się kompletnie przypadkowy. Co więcej, zwrócono uwagę, że Mikołaj, podobnie jak kilkoro innych uczestników tej edycji, zdobył już doświadczenie w świecie mody, co samo w sobie przeczy idei programu.