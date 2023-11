Kolejna AFERA z Andziaks. Nie wysłała ubrań, które kupili od niej fani. Tak się tłumaczy...

Andziaks w ogniu krytyki

Andziaks nie ukrywa, że w związku z remontem jest ostatnio mocno zabiegana. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy może być najnowsza afera z jej udziałem. Jakiś czas temu Angelika reklamowała aplikację służącą do sprzedaży odzieży. Wystawiła szereg ubrań, które w większości niemal od razu się sprzedały. Niestety mimo tego nie wysłała przedmiotów do osób, które je zakupiły. Zawiedzeni klienci nie omieszkali zareagować.

Niestety, myślałam, że zostanie mi wysłana sukienka, którą zamówiłam i na którą tak liczyłam. Rozumiem, że współpraca współpracą, ale po co robić odliczanie do uruchomienia wyprzedaży, potem ustawiać status "na urlopie", aby finalnie po prostu nie wysłać rzeczy. Jestem zawiedziona. Pozdrawiam, stała widzka.

A czemu nie wysyłasz paczek z Vinted? ; Dlaczego paczki z Vinted nie zostały wysłane do tych samych osób?; Pakuj te paczki, pakuj, bo ciężkie to życie influ - czytamy.

Andziaks tłumaczy się z niewysłania paczek. Przekonująca?

Było tam kilka rzeczy i po prostu kilku osom wstrzymano środki, które zostały przelane na te rzeczy. One oczywiście do mnie nie doszły, natomiast przez kilka dni kilka osób miało zblokowane środki, bo nie wysłałam paczek na czas. Wiecie co, ja nawet nie wiedziałam, że to tak bardzo niektóre osoby zabolało, że ja tych paczek nie wysłałam. (...) - mówi zdziwiona, wyjaśniając: Ale uwierzcie mi, nie zrobiłam tego specjalnie, tylko byłam chora i gdzieś tam nie miałam siły, później o tych paczkach zapomniałam i to się jakoś rozeszło.