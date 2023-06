TYMCZASEM U ANDZIAKS: Przerwała wakacje w Nicei, żeby przylecieć do Polski na DWA DNI i pójść do... fryzjera

Andziaks wróciła do Polski na doczepy

Infuencerka zrelacjonowała na swoim vlogu pożegnanie pod lotniskiem we Francji. Wrzuciła też kilka kadrów z samego portu lotniczego, a w między czasie wytłumaczyła, co planuje zrobić z włosami.

Jak się okazało, z planów niewiele wyszło, ponieważ fryzjerka namówiła ją na lekką zmianę fryzury . Andziaks zdecydowała się doczepić stare, krótsze kosmyki. Po wyjściu z salonu od razu zadzwoniła do męża, by sprawdzić, czy zauważy różnicę.

Andziaks zafundowała sobie wypad beauty

Pięknie w tych włoskach, bardzo elegancko; Jesteś w Nicei na wakacjach, kupujesz bilet lotniczy, bo masz w Wawie wizytę u fryzjera, a potem wracasz do Nicei na dalsze wakacje... tak trzeba żyć!!! Każdemu życzę takiego życia; No i to jest życie. Jedziesz do Krakowa na nagrywki, spontanicznie stwierdzisz, że wpadniesz do Zakopca i nagle lądujesz na Lazurowym Wybrzeżu. Wizyta u fryzjera? Nie ma problemu, wsiądę w samolot, polecę i zaraz wrócę na dalsza przygodę. Kochani, oby każdy z nas mógł doznać takiego życia! – czytamy pod vlogiem.