Wersow już URODZIŁA?! Detektywi z TikToka mają nową teorię...

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że youtuberka Andziaks miała się spotkać z Wersow w Krakowie. Influencerki miały nagrywać razem film do Weroniki na kanał z serii "Czy to prawda, że...". Jednak jakiś czas temu Angelika wrzuciła nagranie, na którym mówi, że przyjechała do Krakowa, ale nie "załatwiła tego, co miała załatwić". Detektywi z TikToka już spekulują, jaka jest tego przyczyna.