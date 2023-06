Wersow już urządziła pokój dla córki! Pochwaliła się efektem po metamorfozie wnętrza (ZDJĘCIA)

Anka 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mi się podoba. Wyrzucanie całej zabudowy z TV nie miało by sensu wiec rozumiem chociaż osobiście do pokoju dziecka telewizora bym nie wstawiała. Pokój jest nadal uniwersalny wiec jeśli łóżeczko jednak wyląduje w sypialni rodziców to znów bedzie normalny pokój gościnny. Ładna sofa, wygodna do karmienia i usypiania dziecka