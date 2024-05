Tak Hailey Bieber UKRYWAŁA ciążę przed całym światem (ZDJĘCIA)

Wika 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Tyle jadu w tych komentarzach. I piszą, że Hailey jest "przeciętna". Spróbujcie przez chwilę zmierzyć się z połową tego, co musi znosić Hailey. Jeśli coś zawali w robocie, to nie będzie się śmiało z tego trzech współpracowników, tylko pół świata, bo ktoś to nagra i wrzuci do internetu. Codziennie dostaje mnóstwo hejterskich wiadomości. Na pewno miała niejednego stalkera. Ludzie życzyli jej dziecku śmierci. Codziennie stado kretynów wymyśla na jej temat nowe bzdury. Jej mąż został wchłonięty przez branżę, zjedzony i wypluty, więc musi dźwigać nie tylko swoje problemy, ale i jego. Nie może przytyć, bo straci robotę. Nie może iść na kawę z koleżanką, no już zlatują się paparazzi. Sorka, ale ja bym nie wytrzymała tego wszystkiego psychicznie. Nie możecie mówić o kimś, kto ma tyle siły i samozaparcia, że jest przeciętny. Bo nie jest.