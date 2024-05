65-letnia Grażyna Wolszczak wygrzewa się na plaży w Sopocie. Wyeksponowała tatuaż na brzuchu (ZDJĘCIA)

Olka fasolka 15 min. temu zgłoś do moderacji 73 1 Odpowiedz

Takie zdjęcia to najgorsze co 'dziennikarze' robią znanym ludziom. Kobieta poszła na plażę odpocząć w swoim wolnym czasie. Jakim prawem robicie jej foty z ukrycia i jeszcze dajecie w tytule to oceniające 'petarda?' zachęcające do dyskusji nad czym, wyglądem tej pani w kostiumie? Skandal i bezczelność!